Ilnapolista.it - Internazionali di Roma, il Foro Italico si dota di tre nuovi campi provvisori per il torneo

Leggi su Ilnapolista.it

Il tennis non perde tempo esi prepara ad accogliere il ritorno in campo di Jannik Sinner. Ilone altoatesino giocherà il suo primodopo la squalifica inflitta dalla Wada nella Capitale, al, in occasione deglidi tennis in programma dal 29 aprile al 18 maggio.Per non farsi trovare impreparati all’evento che si preannuncia di grande affluenza, Sport e Salute (società proprietaria dello Stadio Olimpico e che gestisce in concessione il Parco del) e la Fitp hanno deciso di comune accordo di ampliare il villaggio del tennis che sorgerà alcostruendo trenello stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. Un progetto che sta andando avanti velocemente e sarà presentato martedì prossimo alle 15.Leggi anche: Disastrodi tennis di, ieri c’è stato anche l’ammutinamento del pubblicoIl tutto è propedeutico al grande progetto di Binaghi: trasformare il master 1000 diin un Grande Slam al pari degli Australian Open (Melbourne) Roland Garros (Parigi), Wimbledon (Londra) e US Open (New York)Saranno realizzati treda tennis, tra cui il SuperTennis Arena, il quarto più grande dell’intero villaggio, con una capienza per oltre 3000 spettatori.