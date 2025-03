Sport.periodicodaily.com - Inter vs Monza: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Classico testa-coda tra i nerazzurri, che devono conservare il primato in classifica, e i brianzoli, ormai condannati alla retrocessione.vssi giocherà sabato 8 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo il pareggio contro il Napoli, i nerazzurri si sono confermati in testa alla classifica, ma con un solo punto di vantaggio sui partenopei. La squadra di Inzaghi vuole sfruttare questo turno casalingo alquanto morbido per assicurarsi i tre punti e puntare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.I brianzoli sono sempre più fanalino di coda dopo l’ennesima sconfitta contro il Torino, e quindi con un piede e mezzo in Serie B.