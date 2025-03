Inter-news.it - Inter, tris di impegni in dieci giorni! La situazione

Leggi su Inter-news.it

L’, archivia la vittoria contro il Feyenoord, e pensa ai prossimi duesettimanali. Si partirà con la gara contro il Monza, poi di nuovo il Feyenoord a San Siro prima di giocare in trasferta contro l’Atalanta. RIPOSO – Con la vittoria schiacciante e convincente in Champions League in trasferta contro il Feyenoord, l’guarda con attenzione al calendario di marzo, con unesse particolare alla sfida contro l’Atalanta. La trasferta di Bergamo sarà prima della pausa per le Nazionali. Simone Inzaghi, anche grazie ai due gol segnati in Olanda, ha la grande occasione di fare turnover al ritorno contro il Feyenoord e concentrarsi così al campionato. Un passaggio importante, quello di amministrare le forze fisiche, senza però esagerare o sottovalutare il Feyenoord che proprio a San Siro ha eliminato il Milan.