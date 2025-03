Inter-news.it - Inter, testa già al Monza dopo il Feyenoord: lavori! In 4 scalpitano

Non c’è tempo di rifiatare per l’, cheaver battuto ilpensa già alad Appiano Gentile e quattroper ritornare a giocare sabato sera.FOCUS –, partita valida per la ventottesima giornata di campionato in programma sabato sera a San Siro alle 20.45. I nerazzurri,aver vinto contro ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions League (ritorno giorno 11), vanno a caccia del successo anche in campionato. C’è da confermare e difendere il primo posto in classifica. Alla Pinetina, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Rotterdam e anche partitella per chi invece non è sceso in campo. In vista del match contro i brianzoli, come già sostenuto circa un’ora fa, dovrebbe recuperare una pedina Simone Inzaghi. Ma sono quattro i giocatori, che nello specifico,per ritornare arruolabili già sabato sera a San Siro.