Inter ottavo clean sheet! Una certezza in Champions League

Simone Inzaghi si gode la vittoria a Rotterdam dopo una partita perfetta e la massima condivisione tra attacco e difesa. Al De Kuip l’riesce a tenere inviolata la porta per l’ottava volta in questa competizione. SICUREZZA – Altro. L’archivia subito la pratica al De Kuip e si prende un grosso vantaggio per i quarti di finali. Il ritorno si giocherà a San Siro nella prossima settimana, ma Simone Inzaghi arriva con più margine d’azione e si spera con qualche calciatore recuperato, come Carlos Augusto e magari un Hakan Calhanoglu nel pieno della condizione fisica e mentale. Quello che esce da Rotterdam, dopo il 2-0 di ieri firmato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.e morale alzato! Ecco a cosa serve vincerePULITI – Simone Inzaghi e la sua, per l’ennesima volta, hanno lasciato la porta ben protetta e con l’insu nove partite.