Inter Napoli Atalanta Juventus | parla Prandelli

Ile la lotta al tricolore: ne hato anche Cesarealla Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore (anche) di Parma e Fiorentina ed ex ct della Nazionale.Laè la mina vagante dello scudetto. E se domenica batte l’, diventa anche qualcosa di più nella corsa al titolo”.Oltre l’, i partenopei e l’.Ma perché Thiago Motta dovrebbe credere nello Scudetto?“Perché la, zitta zitta e in mezzo a una marea di polemiche per la doppia eliminazione Champions-Coppa Italia, si è portata a meno 6 dalla capolistae a ridosso di. Motta ha tirato dritto e adesso i numeri sono dalla sua parte: non si vincono per caso cinque partite di fila in campionato e adesso ha nuovamente la miglior difesa della Serie A.