Secoloditalia.it - Integrazione? A Ferrara come a Islamabad: il racconto dell’orrore di una donna pakistana in Italia schiavizzata 12 anni dal marito

In ostaggio dele in preda alla paura per un interminabile inferno: questo è stato e tanto è durato il calvario vissuto da Amira, una giovaneresidente in provincia di, che ha vissuto per 12schiava di un matrimonio islamico forzato. Il suo, testimonianza di una Sharia ben più che strisciante che insiste e persiste nelle cittàne popolate da famiglie di fede musulmana, restituisce ilchoc di unae torturata dal. Uno di quei tanti casi sommersi che “Fuori dal coro” ha denunciato e drammaticamente ripercorso su Rete 4.La Sharia in, la drammatica testimonianza di unadalUna testimonianza, quella che laha affidato al programma Mediaset, in cui Amira racconta le torture e gli abusi che ille ha inflitto per, in nome e per conto di una cultura e di un credo religioso che mal si sposa – e che decisamente rifiuta ogni principio di declinazione e adeguamento – ai dettami della società occidentale in cui la coppia, in spregio ai doveri impliciti all’accoglienza ricevuta e ai principi d’che ne conseguono, ha vissuto.