Thesocialpost.it - Insegnante morta dopo il vaccino: la decisione sul medico che le ha fatto l’iniezione

Leggi su Thesocialpost.it

Il, oggi in pensione e conosciuto con le iniziali V. F., che somministrò ilAstraZeneca contro il Covid alla 46enneCinzia Pennino,il 28 marzo 2021, è stato assolto dal giudice monocratico dall’accusa di omicidio colposo, poiché ilnon è stato ritenuto sussistente.Cinzia Pennino era stata tra le prime a ricevere il, in quanto, e in un momento in cui AstraZeneca era più disponibile. La donna aveva inizialmente cercato di vaccinarsi l’8 marzo 2021 presso l’hub della Fiera, ma ilche la visitò si era rifiutato di somministrare ilritenendo che la donna fosse obesa. La donna aveva quindi riprenotato la vaccinazione per l’11 marzo, quando V. F. le aveva somministrato l’AstraZeneca senza alcuna difficoltà. La famiglia di Cinzia Pennino ha sempre sottolineato che la donna era in buone condizioni di salute prima della vaccinazione.