Ilrestodelcarlino.it - Innovazione e tecnologia. Tre borse di studio per giovani universitarie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Incentivare le studentesse a iscriversi ai corsi universitari in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, le cosiddette lauree ‘Stem’. Questo l’obiettivo del bando promosso da Legacoop Romagna per assegnare tredidel valore di 1.500 euro ciascuna ad altrettanteimpegnate nel proprio percorso di formazione accademica. Sarà assegnato un contributo per ogni provincia della Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). Possono partecipare studentesse residenti in Romagna, iscritte per l’anno accademico 2024/2025. È richiesta una media ponderata di voti degli esami non inferiore a 26/30. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 del 28 aprile 2025, secondo le modalità previste nel bando pubblicato sul sito di Legacoop Romagna. È richiesta anche una breve relazione che spieghi in modo sintetico le motivazioni per cui si è deciso di intraprendere un percorso di Laurea Stem e le aspettative per il futuro.