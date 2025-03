Juventusnews24.com - Infortunio Savona, si allungano i tempi di recupero? Non rientrerà prima di quella data: le novità sul terzino

Non sembrano arrivare buone notizie dalla Continassa per quanto riguarda le condizioni di Nicolò Savona, attualmente fermo ai box per una elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Il terzino della Juventus potrebbe non tornare a disposizione prima della prossima sosta per le nazionali. Anzi, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il suo rientro dovrebbe slittare proprio al termine di questi impegni.