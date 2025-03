Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga: le ultime novità sul difensore verso Juve Atalanta. I dettagli e le condizioni dopo l’allenamento odierno

Secondo quanto appreso da Juventusnews24, anche oggi Renato Veiga ha svolto un lavoro differenziato alla Continassa per recuperare dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita nella gara di Champions League contro il Psv. Prossimi due allenamenti decisivi per capire se il portoghese riuscirà ad esserci per l'importante big match, con vista terzo posto, di domenica all'Allianz Stadium con l'Atalanta.