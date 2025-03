Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, è corsa contro il tempo per riaverlo per Juve Atalanta. Cosa filtra sul portoghese

di RedazionentusNews24, èilper riavere il difensoregià persulle sue condizioniCome anticipato dantusnews24 nella giornata di ieri, nell'ultima seduta di allenamento tenutasi alla Continassaha svolto ancora un lavoro a parte.Il difensore arrivato in prestito secco dal Chelsea, che 10 minuti dopo l'inizio della sfida di Eindhovenil Psv in Champions League è stato costretto ad alzare bandiera bianca per aver rimediato una lesione al tendine plantare gracile della gamba destra, resta a forte rischio per l'.