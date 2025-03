Juventusnews24.com - Infortunio Posch: si ferma un altro difensore in casa Atalanta! Gasperini in emergenza, le ultimissime verso il big match contro la Juve

di RedazionentusNews24, unstop perla sfida allantus. Tutti gli aggiornamentiSianchein. Come riferito da Calcionews24, l’ex Bologna avrebbe rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Lavoro individuale per Hien, mentre continuano le terapie per Stefan, Scalvini, Scamacca e Kossounou.perde così un’altra pedina importante in difesa: continua l’anche inbergamascail bigdi domenica seralantus. I bianconeri, vincendo, aggancerebbero l’al terzo posto.Leggi suntusnews24.com