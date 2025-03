Inter-news.it - Infortunio Posch, salta Atalanta-Inter. I tempi di recupero – Sky

Leggi su Inter-news.it

Stefansi è infortunato e si aggiunge alla lunga lista di assenti del reparto di Gian Piero Gasperini. Il difensore, le informazioni da Sky Sport.EMERGENZA – Stefansalterà sicuramente la partita che vale una stagionea per Gian Piero Gasperini. Il difensore non sarà parte dei convocati per la gara tra, che ci sarà settimana prossima. L’allenatore dei bergamaschi dovrà convivere nelle partite che lo attendono con un’emergenza assoluta nel reparto arretrato: oltre amancheranno Isak Hien, Kossounou e Giorgio Scalvini. Il giocatore austriaco, acquistato a gennaio dal Bologna, ha subito un brutto. Gli esami hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Tornerà a disposizione tra inizio e metà aprile, perciò passeranno tra i 30 e i 40 giorni.