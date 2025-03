Internews24.com - Infortunati Inter, Inzaghi sorride in vista del Monza e del ritorno col Feyenoord: in due prossimi al rientro!

Leggi su Internews24.com

di Redazioneindele delcol: in dueal! Il punto sull’infermeriaSky Sport ha fatto il punto sugliin casa. La squadra di Simoneè certamente in emergenza per i tanti problemi fisici che hanno riguardato gli esterni della rosa nerazzurro: in quel ruolo, l’unico calciatore rimasto disponibile è Denzel Dumfries. Ai box dunque Darmian, Zalewski, Dimarco e Carlos Augusto. Contro il, nel match d’andata a Rotterdam, il tecnico nerazzurro ha riadattato Bastoni da quinto (anche con ottimi risultati). Tuttavia non sembra dover attendere molto per ildei primi acciaccati.Carlos Augusto, il quale ha proseguito il proprio lavoro personalizzato anche oggi ad Appiano Gentile, è pronto a rientrare in gruppo da domani e viaggia verso la convocazione contro il