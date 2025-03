Inter-news.it - Infortunati Inter, due recuperi in vista: uno già col Monza – Sky

In casa, la questionerimane sempre all’ordine del giorno. La squadra è rientrata a Milano dopo la vittoria col Feyenoord. E si pensa al: un recupero.INFORTUNI – La questionein casapersiste, nonostante l’ottimo risultato conquistato ieri a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella giornata di ieri, Lautaro Martinez e Thuram hanno dato ai nerazzurri un pesantissimo successo, ma allo stesso tempo, Feyenoord-è stata anche la partita di Alessandro Barella. Il difensore, impiegato da ala tutta fascia, ha sostituito alla grande Federico Dimarco, che fa parte della lunga schiera degli indisponibili. Ma indelle prossime due partite controin campionato e nuovamente Feyenoord in Champions League (ritorno a San Siro l’11 marzo) ci saranno due rientri non banali sulle corsie: Carlos Augusto e Nicola Zalewski.