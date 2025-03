Indagini di un medico legale | La parola ai morti il libro di Philippe Boxho in uscita l’11 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Uscirà in tutte le librerie italiane il prossimo 11“Laaidi un” (Ponte Alle Grazie, pagine 240 – euro 18,00) ildigia caso editoriale 2024, venduto in 20 paesi, con un milione di copie solo in Francia e Belgio. “Questonasce dal desiderio di raccontare la vita del, che è il mio mestiere da più di trent’anni. Se pensate di conoscere questa professione attraverso serie tv e romanzi polizieschi, vi devo dire che queste spesso sono poco realistiche. Ho scelto di presentarvi situazioni che appartengono alla pratica forense e vi racconterò i suicidi più fantasiosi, omicidi mascherati da incidenti, accesi dibattiti in corte d’assise e alcune insolite scene legate a particolari sinistri. Ho deciso inoltre di non riportare le vicende in tono tragico: quella delnon è una professione triste, come avrete modo di vedere.