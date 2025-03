Incremento del 76% nelle compravendite di abitazioni nel quarto trimestre 2024

Quotidiano.net - Incremento del 7,6% nelle compravendite di abitazioni nel quarto trimestre 2024

Ledineldelregistrano undel 7,6% rispetto allo stessodel 2023, soprattutto grazie al traino di grandi città come Roma, Milano e Torino. E' quanto emerge dalle statistiche dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con i dati sullenel settore residenziale, non residenziale e dei terreni nell'ultimodel. Segno positivo anche per il non residenziale, che cresce del 28% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente; in questo mercato, frenano solo le transazioni di uffici (-2,3%). Cresce pure il mercato dei terreni, per i quali si registra un +1,2% di superfici scambiate rispetto all'ottobre-dicembre 2023. Per quanto riguarda il residenziale, la quota di persone fisiche che ha acquistatoricorrendo a un mutuo ipotecario resta superiore al 40%, anche se in calo rispetto alprecedente.