Thesocialpost.it - Incontro tra Stati Uniti e Ucraina previsto a Riad la prossima settimana

Secondo diverse fonti mediatiche, untra alti funzionari diper la, in Arabia Saudita. La notizia è stata riportata da Jacqui Heinric, corrispondente della Casa Bianca per Fox News, che ha scritto su X che i rappresentanti statunitensi Marco Rubio, Steven Witkoff e Michael Waltz parteciperanno all’evento, dove incontreranno Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.A confermare l’è stato anche il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui il vertice si terrà mercoledì e vedrà la partecipazione di alti funzionari di entrambe le nazioni. Ravid ha citato due fonti informate, specificando che l’è stato concordato tra il consigliere per la sicurezza nazionale deglie il capo dello staff di Zelensky.