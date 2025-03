Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla E45, si ribalta minivan con 8 persone

Cesena, 6 marzo 2025 – Nuovo gravelungo il tratto cesenate della E45, questa volta per fortuna senza tragiche conseguenze per lecoinvolte: intorno alle 20.30 di mercoledì 5 marzo, unall’interno del quale viaggiavano otto, ha sbandato, finendo perrsi su un fianco nel tratto di strada compreso tra gli svincoli di Mercato Saraceno e Monte Castello, dunque in direzione sud. Gli uomini a bordo, un gruppo di lavoratori residenti fuori regione, sono riusciti a mettersi in salvo, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno lavorato per rimettere in sicurezza la carreggiata, partendo ovviamente dal mezzo incidentato, che pare essere l’unico veicolo coinvolto nell’. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto è in ogni caso intervenuta la polizia stradale di San Piero in Bagno, che si è occupata dei rilievi.