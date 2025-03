Ilgiorno.it - Incidente sulla a8 Milano-Varese: grave un automobilista di 78 anni

, 5 marzo 2025 –questa sera, pochi minuti prima delle 19, sull'autostrada A8, nel tratto tra Fierae l'imbocco della tangenziale Nord, in direzione del capoluogo. Un uomo è stato trasportato in gravi condizione a Niguarda. A scontrarsi - a quanto si apprende - sono stati un'di 78e un veicolo su cui viaggiava una famiglia di cinque persone (madre, padre e tre figli, di cui due minorenni). Nell'l'anziano è rimastomente ferito ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Ferita in modo lieve la famiglia. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco.