Incidente in Val Venosta | morto lo scialpinista Robert Fliri inventore delle scarpe-guanto Five Fingers

Il designer altoatesino, celebre per aver inventato la scarpa-”, èin undi montagna. L’uomo, 48 anni, stava partecipando a un’escursione di scialpinismo sulla parete della Punta d’Oberettes, in Val di Mazia, laterale della Val, quando è precipitato per circa 300 metri. L’è avvenuto a oltre 3.400 metri di altitudine e, non vedendo più il compagno di escursione, i due compagni hanno dato l’allarme poco prima di mezzogiorno. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, con l’elisoccorso Pelikan 3 e le squadre del soccorso alpino di Malles, il corpo diè stato recuperato senza vita. La salma è stata successivamente trasportata a Malles.era noto per aver ideato la ““, una scarpa innovativa che separa le dita del piede, dando una sensazione di camminare a piedi nudi.