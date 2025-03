Anteprima24.it - Incidente in galleria sulla statale: 58enne ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Montella sono intervenuti al km 25 della Strada691 per un sinistro tra un autocarro e un'auto.Il conducente di quest'ultima,di Lioni, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto.