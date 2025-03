Puntomagazine.it - Incidente in Corea del Sud: Caccia KF-16 sgancia per errore otto bombe, sette civili feriti

durante un’esercitazione militare: indagini in corso sull’accaduto Seul, 6 marzo 2025 – Un graveha coinvolto undell’Aeronautica Militare sudna durante un’esercitazione a fuoco vivo. Questa mattina, un jet KF-16 hato in modo anomaloal di fuori dell’area di addestramento prevista, causando il ferimento di.Secondo quanto riferito dall’agenzia Yonhap, l’episodio si è verificato alle 10:04 ora locale (le 2:04 in Italia) nei pressi del poligono di Pocheon, situato a circa 42 chilometri a nord-est di Seul. Le, del tipo Mk-82, sono cadute al di fuori dell’area designata, provocando danni etra la popolazione civile.Le autorità militari sudne hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le cause dell’e comprendere le circostanze che hanno portato al rilascio accidentale dell’armamento.