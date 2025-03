Ilgiorno.it - Incidente aereo inseguendo il record del mondo: Alberto Porto, operato a un’occhio e dimesso, è tornato già in azienda

Cremella (Lecco), 6 marzo 2025 –ha l’occhio sinistro completamente bendato. Ci vorrà tempo prima che torni a vederci completamente e possa di nuovo volare ai comandi del suo Risen, ma l’intervento a cui è stato sottoposto è perfettamente riuscito, l’altro giorno è statodall’ospedale e sta bene. È già andato a trovare ingegneri, tecnici, operai e tutti i suoi collaboratori dellaAviation Group di Cremella, la società aeronautica di cui è presidente e che ha fondato nel 2016, sebbene inizialmente come Aerotech Innovation. Visita allaAviation Group "a pochi giorni da quanto successo è venuto a trovarci – confermano proprio dallaAviation Group, pubblicando sui social una sua foto -. Ora ci possiamo tutti concentrare sulla prossima fiera”. È laFriedrichshafen, in programma in Germania ad aprile, una delle esposizioni tra le più importanti del settore.