Torinotoday.it - Incidente a Torre Canavese: auto esce di strada e si ribalta nel fosso, due feriti

Leggi su Torinotoday.it

Un'Fiat Panda è uscita dindosi nela bordo carreggiata nella prima mattinata di oggi, giovedì 6 marzo 2025, mentre percorreva la statale 565 (più nota come Pedemontana) a. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, e sono state.