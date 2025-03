Ilgiorno.it - Incidente a Sesto e Uniti, schianto tra furgone e auto: un morto e un ferito grave

Cremona, 6 marzo 2025 – È Franco Tomasoni, 62 anni, residente nel Cremonese, la vittima dell’stradale avvenuto mercoledì sera verso le 22, aed, sulla strada Codognese in località Baracchino, in direzione Pizzighettone. L’uomo ha perso la vita nello scontro frontale tra ilsu cui viaggiava e una Golf proveniente dalla direzione opposta. Alla guida di quest’ultima, un 37enne che è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Nulla da fare per la vittima. Era stato allertato l’elisoccorso da Brescia, ma purtroppo il 62enne è deceduto. Oltre ai soccorsi del 118 – intervenuti con duemediche, due ambulanze e l’elisoccorso - sul posto anche la Polstrada che ha condotto i rilievi e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. Sul luogo delloanche i carabinieri per deviare il traffico.