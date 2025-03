Ilgiorno.it - Incidente a Oliveto Lario, auto finisce fuori strada e si ribalta sulla riva del lago: due feriti incastrati nell’abitacolo

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 marzo 2025 –, oggi verso mezzogiorno, a: un’è finitaa ridosso della spiaggia di Onno, nel tratto di via Garibaldi. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura è uscita die si èta adagiandosi su un fianco e terminando la sua corsa a pochi metri dall’acqua del. Imprigionatec’erano due persone, una donna di 23 anni e un uomo di 59. Per il loro recupero sono intervenute due squadre da terra dei vigili del fuoco e una squadra nautica con imbarcazione, assieme all’eliambulanza del 118 con il personale sanitario e alla polizia locale. Una volta estratti, sono stati portati entrambi al pronto soccorso, con ferite meno preoccupanti di quanto si era temuto inizialmente. Da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto.