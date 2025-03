Ilgiorno.it - Incidente a Lentate sul Seveso, furgone si ribalta lungo l’A36: ferito il conducente

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza), 6 marzo 2025 – Grave, oggi poco prima delle 13,, in direzione A8-SS35, nei pressi del cavalcavia 16, in corrispondenza dell’uscita disul. Secondo le prime informazioni dell’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, unsi èto dopo essere finito contro un ostacolo, la cui natura è ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Ildel, un uomo di cui non sono ancora note le generalità, ha riportato un grave trauma cranico, al volto e al torace. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’