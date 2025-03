Lapresse.it - Inchiesta urbanistica, Sala: “Da Schlein telefonata di grande supporto”

“Ellyl’ho sentita ieri sera. Siamo stati a lungo al telefono, unadie ne sono molto contento. Le ho spiegato la situazione e lei mi ha spiegato la posizione del Pd”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe, a margine di un appuntamento a Palazzo Marino, a proposito della situazione dopo l’sull’a Milano.“È stata un’ottima, ma i rapporti in politica non sono mai totalmente sereni. Però riconosco a Ellyil suo ruolo e riconosco che lei è il capo della parte politica a cui fa riferimento, per cui per me è fondamentale continuare a tenere i rapporti e poi umanamente non ci tengo a litigare con nessuno, tanto meno con la segretaria. È importante per me e per Milano che il rapporto col Pd, senza condizionamenti reciproci, continui a funzionare”, ha concluso