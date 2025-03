Ilgiorno.it - Inchiesta Urbanistica a Milano: accertamenti sui curriculum di sessanta architetti

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 marzo 2025 – Una radiografia (quasi) completa del settorea Palazzo Marino. A partire daie dai trascorsi dei professionisti che hanno fatto parte della commissione Paesaggio, in tutte le sue composizioni, a partire dal 2015. Sono a raggio ampissimo gliavviati dagli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di. Presidio di protesta contro il decreto salva-in occasione del consiglio comunale a Palazzo Marino, 10 Febbraio 2025. ANSA/MATTEO CORNER L’che, come primo effetto collaterale, ha portato all’archiviazione forse definitiva del decreto Salva, sembra essere solo all’inizio. La documentazione Ieri mattina, mercoledì 6 marzo, contestualmente all'arresto dell'ex dirigente comunale milanese Giovanni Oggioni, i militari delle Fiamme gialle sono andati anche negli uffici comunali per acquisire "le dichiarazioni e le comunicazioni (obbligatorie)" sull'assenza di "conflitti di interesse, anche potenziali" di "tutti i membri delle Commissioni per il paesaggio dal 2015 in poi", ossia di circa una sessantina di