Incendio in un appartamento a Roma, muore donna anziana

(ITALPRESS) – Unaè morta nell’divampato al quarto e ultimo piano di una palazzina in viale dei Colli Portuensi, a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia di Stato. Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo.-foto profilo Vigili del Fuoco su X-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo