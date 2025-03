Anteprima24.it - Incendio in casa, anziana messa in salvo dagli agenti della Polizia locale

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’donna è stata salvata dalle fiamme di undivampato all’interno del suo appartamento a San Giorgio a Cremano (Napoli). Ad intervenire, in via Alcide De Gasperi, glidelcommissariato dopo una nota pervenuta alla sala operativa. I poliziotti, giunti sul posto, assieme a personale dei vigili del fuoco e con l’ausilio dei militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno notato l’che si era sporta dal balcone di una camera del suo appartamento per chiedere aiuto. I soccorritori sono entrati all’interno dell’abitazione e, con non poche difficoltà, hanno messo inl’donna che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118; gli stessi hanno accertato che la signora non aveva riportato alcuna conseguenza.