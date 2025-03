Anteprima24.it - Inaugurata la mostra “Il Valore Invisibile”: il lavoro delle donne dalla fabbrica al voto

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stataoggi, giovedì 6 marzo alle ore 14, presso la sede della Municipalità 1 in Largo Torretta 19, la“Il”, un viaggio per immagini donate dall’Archivio Parisio che racconta il lungo cammino di emancipazione femminile fino alla conquista del diritto dinel 1946.L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Marzo dedicato alle, è frutto della collaborazione tra la Municipalità 1 e l’Associazione Tu – Tutte Unite – ha dichiarato Giovanna Mazzone, Presidente della Municipalità 1 – che ha specificato che le immagini d’epoca, donate da Stefano Fittipaldi, proprietario dell’Archivio fotografico Parisio, ripercorrono il ruolonelle fabbriche, nello sport e nelle battaglie per l’uguaglianza, testimoniando la loro determinazione nel rivendicare il proprio spazio nella società.