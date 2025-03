Gamberorosso.it - In una vecchia banca ha aperto un ristorante destinato a cambiare la cucina turca: come si mangia al Neolokal

Benvenuta nuovaanatolica, quel movimento che ha finalmente portato se non nel futuro almeno nel presente la gastronomia della Turchia, una delle belle addormentate della scena mondiale. E suona buffo che il motore di questo movimento, che mette al centro le radici culturali, le contaminazioni, i prodotti e gli artigiani di una terra-ponte, sia la sterminata Istanbul e in particolare alcuni locali della zona europea della città sul Bosforo, che tecnicamente Anatolia non è. Ma queste sono le contraddizioni affascinanti di una metropoli sdraiata su due continenti e su diversi manuali di storia, una Roma molto più grande, terra di differenti civiltà, prima romana, appunto, poi bizantina, poi ottomana, oggi laica fuori e ancora un po’ islamica dentro, convintamente anti-erdoganiana malgrado qui il controverso Sultano sia nato e malgrado cerchi da sempre di sedurla, questa enorme città motore del Paese.