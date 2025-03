Ilrestodelcarlino.it - In scena ’L’arte della commedia’. A Correggio il testo di Eduardo

Stasera alle 20,30 al teatro diva indiDe Filippo, con Fausto Russo Alesi, David Meden, Sem Bonventre, Alex Cendron, Paolo Zuccari, Filippo Luna, Gennaro De Sia, Imma Villa, Demian Troiano Hackman, Davide Falbo. Unscritto nel 1964, che contrappone un capocomico in bolletta a un grottesco prefetto, l’Arte al Potere, con sviluppo sorprendente in cui il teatrante si prende gioco del potente. Farsesco e tragico, apparentemente meno esplosivo rispetto ad altri capolavori dell’autore, si tratta di unin cuimette in campo domande, dubbi, responsabilità, vincoli e le debolezze che riguardano tutti, perché hanno a che fare con il nostro rapporto col potere e col bisogno di essere ascoltati e riconosciuti. a. le.