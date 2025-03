Napolitoday.it - In salvo l'anziana sepolta dalle macerie a Bari, fondamentale l'apporto dei caschi rossi di Napoli/Campania

È stata estratta viva la donna di 72 anni coinvolta nel crollo di una palazzina di cinque piani in via De Amicis a, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La donna è stata portata subito in ospedale. Al momento del recupero è scattato un applauso sia da parte dei soccorritori che dei.