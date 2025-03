Veronasera.it - "In ricordo di Tom Colbie"

Giovedi? 13 marzo Oblò dedicherà un brindisi speciale in memoria di Tom, conosciuto da molti come "l'artista dell'astronauta".Un'occasione per celebrare il suo contributo al mondo dell'arte e per tenere vivo il suo. Durante la serata saranno esposte tutte le sue opere originali.