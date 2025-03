Lortica.it - In piedi e cammina

Cammino tra la gente e guardo con gli occhi di un medico con 50 anni di professione. Vorrei fermare alcune persone che incontro. Non lo faccio. Mi dispiace però.Guardo la loro postura, comeno, il loro corpo.re con il busto proteso in avanti significa aver perso muscoli glutei e nelle gambe. È unata incerta, che esprime una grave carenza della massa magra muscolare. È un segno netto di un processo di senescenza del corpo. Di vecchiaia.Guardo le persone ferme a parlare con altre persone e vedo la loro postura: spesso sono in sovrappeso o obese. L’eccesso di peso grava sulla colonna vertebrale e sulle gambe, causando atteggiamenti e posizioni posturali errate, che favoriscono degenerazione e gravi limitazioni della funzionalità vertebrale, come:Accentazione della curva del tratto lombo-sacrale ? insorgenza di lombosciatalgie invalidanti, dolore e formazione di artrosi.