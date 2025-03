Ilfattoquotidiano.it - In panchina con uno smoking bianco: chi è l’allenatore del Barcelona de Guayaquil che si è preso la scena in Copa Libertadores

Anche l’occhio vuole la sua parte. Probabilmente questo modo di dire è il mantra di Segundo Castillo,delde. Il match valevole per il terzo turno di(la Champions League Sudamericana), non solo è stato vinto nettamente 3-0 dagli ecuadoriani contro il Corinthians dell’ex Inter Ramon Diaz, ma non c’è stata partita nemmeno indella squadra di casa ha sfoggiato unoche ha già fatto il giro del web.Il tecnico 42enne si è presentato in campo con un vestito elegantissimo: un completocon bavero nero, abbinato a un gilet dello stesso colore, con sotto una camicia bianca da cerimonia e papillon nero al collo coordinato con il pantalone e le scarpe lucide. Un outifit più da cerimonia degli Oscar, o da James Bond, sicuramente inusuale per un allenatore di calcio.