In panchina con lo smoking, l'allenatore 'da cerimonia' in Copa Libertadores

toc (Adnkronos) – Unoin. È successo durante Barcelona Sporting Club-Corinthians, partita valida per la, il corrispettivo della Champions League sudamericana, dove a sfoggiare l’inusuale oufit è statodella squadra ecuadoriana, Segundo Castillo. Il tecnico si è presentato a bordo campo sfoggiando unobianco con risvolti neri, con tanto di gilet dello stesso colore. A completare il look un papillon nero e delle scarpe lucide. L’outfit ha catturato l’attenzione dei social, diventando virale, e ha portato fortuna al Barcelona, che ha battuto a sorpresa i brasiliani, decisamente favoriti alla vigilia, con un netto 3-0. Un allenatore con unodurante una partita di calcio non si era mai visto, nonostante nel corso degli anni si siano alternati tecnici con look stravaganti e altri decisamente opinabili.