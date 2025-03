Iodonna.it - In occasione della Giornata Mondiale del Linfedema, scopriamo con gli esperti cosa è possibile fare per affrontare la malattia

Leggi su Iodonna.it

Ilè una patologia caratterizzata da un aumento di volume degli arti, braccia o gambe, e più raramente dei genitali. Nella maggior parte dei casi, ilè secondario a interventi di asportazione dei linfonodi, la linfoadenectomia ascellare o inguinale, ma esistono anche forme congenite o infettive o post-traumatiche. Indel World Lymphedema Day, che si celebra il 6 marzo, la SICPRE Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica organizza un evento a Bari nella sede dell’Università Aldo Moro.con gliimplica questae come risolverla. Anche chirurgicamente. Tumore al seno in fase iniziale: le nuove tecniche X Leggi anche › Lymphedema Day: l’evento live e online per prevenire ilsecondario: l’eventoIl Lymphedema Day firmato SICPRE, giunto alla sua seconda edizione, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare su questache provoca l’aumento del volume di un arto per alterazione del sistema linfatico.