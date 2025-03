Cataniatoday.it - In giro con l'auto appena rubata, due minorenni denunciati dalla polizia

Leggi su Cataniatoday.it

Laha denunciato due giovani di 16 e 17 anni, catanesi, per ricettazione. Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra volanti durante un posto di controllo in via Mulino Santa Lucia, hanno notato i due ragazzi, il 17enne a bordo di un’e il 16enne, senza casco, a bordo di uno scooter.