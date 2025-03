Anteprima24.it - In fuga con il carrello della spesa rubata, denunciata dai Carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoCon ilpieno diappena, ha ingaggiato un veloce inseguimento con le guardie giurate del supermercato in cui aveva portato a termine il colpo, finendo però per incrociare i, che ne hanno fermato la corsa disperata, denunciandola. È accaduto a Sant’Arpino, nel Casertano, protagonista una 19enne incensurata che risponderà di furto aggravato.La ragazza è stata notata daia poche centinaia di metri dal supermercato Conad mentre correva a gambe levate con unpieno di generi alimentari di prima necessità, inseguita da alcuni vigilantes; i militari hanno affiancato la 19enne e l’hanno fermata, per poi portarla in caserma e denunciarla. I prodotti sono stati riconsegnati al supermercato.L'articolo Incon ildaiproviene da Anteprima24.