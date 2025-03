Ilrestodelcarlino.it - In fuga a piedi sull’A14 con la coca, spacciatori traditi dal furgone in avaria

Rimini, 6 marzo 2025 – “Due uomini in strada! Due uomini ain autostrada!”. È partito tutto da qui, da una segnalazione di due persone che percorrevano l’A14 ain corsia di emergenza diretti verso l’uscita di Rimini Sud. Una segnalazione che, alla fine, ha però portato gli agenti della polizia Autostradale di Forlì a fermare ed arrestare due uomini, un albanese e un italiano, di 46 e 19 anni, pizzicati con ancora addosso 317 grammi diina per un valore sul mercato di circa 25mila euro. Ma andiamo con ordine. L’arresto è avvenuto domenica sera l’ungo l’A14, quando appunto una pattuglia della polizia si è diretta nel tratto tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud, in direzione Ancona, dove numerosi automobilisti avevano segnalato la presenza di due pedoni in corsia di emergenza.