In coma per una fetta di salmone Intossicata dal batterio Listeria | Così la mia vita è stata stravolta

Bologna, 6 marzo 2025 – Acquista delaffumicato sottovuoto in un supermercato di periferia, lo consumacom’è e il giorno dopo inizia a sentirsi male: portata in ospedale, vi resta per due mesi, finisce in(per 20 giorni è in terapia intensiva al Sant’Orsola) e riporta effetti devastanti tra cui meningite, polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi e problemi cardiaci: è intossicazione da. E l’inizio di un vero incubo per questa donna bolognese, 63enne, che ancora oggi deve fare i conti con il trauma subito, dopo il terrore di non farcela e “due anni dipersi”, e con un danno permanente. E poi, c’è la beffa: “L’assicurazione non vuole risarcire. Questo è vergognoso”. Il pm Gabriella Tavano ha chiesto il rinvio a giudizio per il legale rappresentante della società importatrice, di Ancona.