In auto con un quintale d’argento Scatta la denuncia per ricettazione

Trovato con oltre undi gioielli in argento stivati into per. È quanto ha scoperto la Guarda di Finanza del Comando Provinciale nel corso di un posto di controllo effettuato nei giorni scorsi a San Zeno. È in quell’occasione che i finanzieri hanno ispezionato un’che destava sospetti: nel bagagliaio numerosi pacchi e scatole, contenenti una grande quantità di monili in argento. Il materiale, tra cui collane, bracciali e catenine, era stato stivato in modo tale da risultare difficilmente visibile ad un rapido controllo. Dopo una perizia sul campo, è stato accertato che il peso totale dei preziosi ammontava a ben 104 chili, con un valore commerciale stimato intorno ai 250.000 euro. In considerazione della provenienza sospetta della merce, i finanzieri hanno deciso di procedere al sequestro immediato degli oggetti rinvenuti, avviando le indagini per risalire alla loro origine e alle modalità di commercializzazione.