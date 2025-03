Importante operazione internazionale per i paracadutisti del reggimento Nembo di stanza a Pistoia

Leggi su Corrieretoscano.it

Il 183esimo, framework unit del Regional command West (RC-W) dislocato a Pec, opera in un'area di circa 8mila chilometri quadrati caratterizzata da terreno impervio. La linea di demarcazione si estende nell'area di responsabilitá sotto comando italiano per oltre 16 chilometri, raggiungendo i 1500 metri di altitudine.I militari italiani del RC-W conducono le attività di pattugliamento a bordo del Veicolo tattico leggero multiruolo (Vltm) Lince e del veicolo cingolato Bv 206S, facendo ricorso all'utilizzo di equipaggiamento specifico in caso di movimenti a piedi in zone impervie e innevate.