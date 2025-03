Ilfoglio.it - Imparare dall'Ucraina

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di inviarci dei commenti e delle idee su cosa ci ha insegnato la resistenza eroica degli ucraini in questi tre anni. Se volete scrivere, e siete studenti universitari, mandate 2.000 battute massimo a [email protected] Oggi, qualche giorno dopo il 24 febbraio, terzo anniversario dell’invasione russa dell’, mi assale lo sconforto quando prendo atto del comportamento dei partiti italiani in un momento così importante e simbolico. I diversi leader si sono limitati nella migliore delle ipotesi a rilasciare qualche vaga dichiarazione di solidarietà all’aggredito o, nella peggiore, a manifestare una certa fretta ad addivenire ad una pace che, così stando le cose, pare sarà ingiustamente vantaggiosa per la Russia e anche per gli USA. Sono sconfortato perché penso a quello che succede ogni anno il 25 aprile, quando quegli stessi partiti non esitano a recitare animatamente il solito copione, ormai lo stesso da tempo immemore, impantanandosi in battaglie immaginarie intorno ad un concetto ormai privo di significato concreto: l’antifascismo.