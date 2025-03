Iodonna.it - “Imma Tataranni 4”, terza puntata: la clip con Calogiuri che saluta Imma

Dopo l’agriturismo, il caffè in terrazzo e il tragico epilogo, vale a direche risoluta dice ache non è pronta a partire con lui, nelle primedelladella serie, il maresciallocommossa la PM. Ma non come se poi si rivedessero il giorno dopo, per un bel po’. Quello che insomma era stato prospettato come altamente plausibile sembra che si verificherà in pieno:trasferito altrove. Lontano da Matera probabilmente per proteggerlo dalla rivelazione della sua vera identità in merito al caso che si sta trascinando dalla scorsa stagione. Oppure per altro, vedremo.(Vanessa Scalera) commossa durante il saluto a Caliugiuri. (Rai) Leggi anche ›verso l’agriturismo: dopo il bacio la coppia finalmente consuma Sta di fatto che la sottotrama tra lui e, che pareva sul punto di evolversi, in perfetto stile melodramma sembra arrestarsi di fronte a un ennesimo impasse.